Санкт-Петербург готовится к освоению подземных пространств

Освоением подземного пространства предполагается заняться в Санкт-Петербурге. В ближайшее время в администрации города пройдет расширенное совещание по разработке его трехмерного генерального плана и резервирования территорий для перспективного освоения подземного пространства. Однако грунт в городе сложный, отмечают специалисты, а жители опасаются, что из-за появления котлованов пострадают исторические здания. Была масса случаев, когда даже "обычное" новое строительство доводило старые здания до предаварийного состояния.

Идея не нова и первый раз прозвучала еще в 1970-х. В 1983 году Исполком Ленсовета выпустил решение "Об использовании подземного пространства Ленинграда", которое предусматривало строительство нескольких железнодорожных и автомобильных тоннелей, сооружение подземных автостоянок и размещение подземных комплексов под площадью Мира (ныне Сенная), площадью Восстания и Заневской площадью.

Часть этих проектов пытались реанимировать. В 2007 году была представлена концепция освоения площади Восстания: с многоуровневой транспортной развязкой и торговым центром под землей, однако проект так и не был реализован. Помимо обычной для подземных строек дороговизны стоимость проекта дополнительно увеличивала сложная геология Петербурга. Здесь много текущих грунтов, подземных вод и прочих нюансов, осложняющих и удорожающих такое строительство, отмечает руководитель отдела стратегического консалтинга компании JLL в Санкт-Петербурге Екатерина Заволокина.

В прошлом году стало известно, что новая Концепция развития Санкт-Петербургского железнодорожного узла предусматривает строительство двух тоннелей. Один соединит Финляндский и Балтийский вокзалы и позволит организовать внутригородское движение поездов по аналогии с московским МЦК, второй - между Финляндским и Московским вокзалами - должен стать частью высокоскоростного движения по маршруту Москва - Хельсинки.

Некоторые проекты вызывают откровенное недоумение. К примеру, несколько лет назад обсуждалась идея сооружения подземных капсульных автостоянок у здания Биржи на Стрелке Васильевского острова. "Биржа - сложившийся архитектурный ансамбль, - отмечает Елена Каткова, занимавшаяся проектами реставрации БДТ и Второй сцены Мариинского театра. - К тому же основание там насыпное, то есть новое строительство попросту опасно".

Ряд специалистов отмечает, что градостроительные возможности Петербурга практически исчерпаны, остается расти только вглубь или ввысь, хотя согласны с ними далеко не все. Городскому центру катастрофически не хватает места для делового, образовательного и культурного развития, практически единственная возможность для расширения - это освоение подземного пространства, говорит председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России" Дмитрий Панов. Он уверен, что освоение территорий под землей оптимизирует пространство для общественного и коммерческого использования, снизит нагрузку на транспортную сеть, улучшит безопасность дорожного движения, экологию.

Повсеместно строить подземные сооружения не имеет смысла - у нас огромная страна и проще найти свободную наземную территорию, считает первый вице-президент Международной академии архитектуры Юрий Виссарионов. Но как раз в исторических городах это востребованно. Москва растет вверх, что характерно для азиатских городов. Однако для Петербурга такой вариант не подходит, считает он. "Поднимаясь вверх, мы портим бесценную историческую панораму мировой архитектурной столицы. Расползаясь вширь, город теряет свои границы, становится трудноуправляем. Я не имею ничего против использования подземных пространств. Главное, чтобы их тактично и архитектурно грамотно использовали, а такая традиция в Петербурге есть".

Подземное строительство втрое дороже обычного, но может окупаться в центре города

Планы освоения подземных пространств в Санкт-Петербурге нужно согласовывать с состоянием грунтов и окружающей застройкой, особенно сложная в этом отношении историческая застройка центра города, говорит руководитель отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg Игорь Кокорев. Не стоит рассматривать подземное строительство как основное направление развития города из-за его сложности, дороговизны и специфических характеристик получаемых помещений, обычно лишенных естественного освещения. Если без большого заглубления можно обойтись, то, может быть, это и к лучшему.

Если начинать осваивать подземные пространства в Санкт-Петербурге, надо проводить очень серьезные инженерно-геологические изыскания, которые позволят выбрать наиболее благополучные участки для подземного строительства, подчеркивает директор Института региональных исследований и городского планирования НИУ ВШЭ Ирина Ильина. Другой вопрос - будут ли эти территории, которые могут оказаться не в самых популярных туристических местах, интересны инвесторам. В центре городов-миллионников даже дорогостоящее строительство подземелий может быть выгоднее, чем обычных зданий, говорит руководитель комиссии по цифровизации строительной отрасли Общественного совета при минстрое Михаил Викторов. "Свободной земли в России очень много. Но инвесторов интересуют локации с большой проходимостью, а это районы уже сложившейся застройки", - отмечает он. Сейчас подземные помещения включают в основном торгово-развлекательную или транспортную составляющую. Торговый комплекс "Охотный Ряд" в Москве, строящийся "Павелецкая Плаза" располагаются на интенсивном пешеходном трафике в центре города, который можно успешно монетизировать.

Себестоимость строительства подземных помещений в любом случае вдвое-втрое дороже наземных. И это без учета сложных грунтов Петербурга, а также соседства с исторической застройкой, которую нужно уберечь от возможных влияний гигантских искусственных пустот по соседству. То же строительство метро в Северной столице обходится дороже, чем в Москве. При этом в России пока нет хорошо отработанных современных технологий подземного строительства, мало специалистов в этой сфере, да и те занимаются, большей частью, метро и инженерными коммуникациями.

В целом освоение подземных пространств - актуальный и весьма перспективный тренд развития современных мегаполисов и городских агломераций, говорит проректор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков: "Помимо метрополитена в крупнейших городах мира уже переводят и иные виды транспорта в подземелье: это и пригородные поезда в пределах городской черты до вокзалов, и скоростные трамваи, и монорельсовые поезда. Параллельно получают развитие подземные паркинги и транспортно-пересадочные узлы. Торговые центры, кинотеатры, бытовые услуги и места досуга с учетом роста городского населения также будут стремиться к альтернативному местоположению, особенно в центральной части мегаполисов". Перекладка под землю высоковольтных линий электропередачи может высвободить площади для нового, прежде всего жилищного, строительства. Другой вопрос - подходит ли это конкретному городу.

Идея освоения подземных пространств в городах активно обсуждается каждые 10-20 лет, даже использовался термин "землескребы", говорит Ильина. В 2008 году в Москве была разработана программа освоения подземных пространств. Тогда в столице было 700 тыс. кв. м подземных площадей (в основном гаражи и инженерные сети), за три года планировалось увеличить их до 1 млн кв. м. Например, обсуждалась идея превратить в пешеходное пространство Новый Арбат, пустив транспорт по тоннелю. Предполагалось развивать подземные пространства в северных городах - это смягчило бы влияние на жизнь населения неблагоприятного климата.

Но все эти концепции так и не были воплощены в жизнь, отмечает Ильина. Подземелья удобно делать в городах на скалах - в Канаде, Швеции, Норвегии. Москва и вся Центральная Россия расположены на осадочных породах - здесь легче выкопать подземелья, но затем сложно и дорого поддерживать их. Там же в России, где грунт более подходящий, много свободных территорий для обычного строительства и слишком мало населения, чтобы подземные сооружения окупались.

В канадском Монреале можно пройти под землей около 30 километров. Фото: iStock

Как у них

Один из новаторов подземного градостроительства - Канада. В Торонто расположен подземный отапливаемый городок Path. Строительство комплекса было завершено в 1987 году. Сейчас сеть длиной 28 км связывает под землей десятки деловых зданий, станции метро, железнодорожный вокзал, достопримечательности и подземные гаражи - город практически дублирует силуэт застройки делового центра. В подземном сервисе задействовано более 4000 человек, а ежедневно в Path спускаются примерно 100 тысяч горожан. В подземном комплексе 12 уровней площадью 371, 6 тыс. кв. м, 125 входов-выходов, поэтому попасть в Path можно практически из любой точки в центре города. Комплекс принадлежит 35 собственникам, однако город их поддерживает материально и помогает развивать сеть. В будущем Path планируется расширить еще на 30 км.

В канадском Монреале расположен подземный город La ville souterraine площадью 12 млн кв. м. Он был построен еще в 1962 году, и сегодня здесь расположены не только 1600 магазинов, но и 10 станций метро, 2 автобусных терминала, 1200 офисов, 1600 единиц жилья, 200 ресторанов, 40 банков, 40 кинотеатров, 7 крупных отелей, 2 университета, Олимпийский парк, Place Des Arts, собор и 3 выставочных зала. Любопытно, что внутри города полноценно функционирует транспорт - помимо привычного под землей метро здесь ездят и машины, и автобусы. Сначала объект создавали для защиты горожан от палящего солнца летом и холода зимой, со временем же подземный город превратился в огромное коммерческое и деловое пространство протяженностью 30 км и высотой в 10 этажей, через которое каждый день проходят 500 тысяч человек.

Не менее амбициозный проект подземного города разрабатывали и в Японии. Токийская корпорация Taisei в 1989 году представила проект создания сети "городов Алисы", который позволил бы разгрузить тесные районы города через формирование просторных подземных пространств, соединенных поездами метро и подземными дорогами. Каждый городок "Алиса Сити" планировалось разделить на три сектора: первый состоял бы из подземных бульваров, свободных от автомобилей, с ТЦ и развлекательными комплексами; второй - сектор для бизнес-центров, отелей, жилых зданий и автостоянок; в третьем, изолированном, секторе планировалось разместить объекты для производства электроэнергии, отопления, кондиционирования и утилизации отходов. Проект оценивался в 4 млрд долл. Однако реализовать его пока не удалось.

Подготовила Евгения Акулова