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20.09.2021 22:54
Рубрика: Культура

У премии "Чистая книга" появился собственный сайт

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 215(8566)
В Архангельске в областной библиотеке имени Добролюбова прошла презентация сайта "Всероссийская литературная премия имени Федора Абрамова "Чистая книга".

Напомним, в 2019 году Абрамовскую премию учредили правительство Поморья, Союз писателей России и Российский книжный союз. Она вручается раз в два года, и в июле стартовал прием заявок второго сезона - победителей объявят в 2022 году. Литераторы уже подают свои заявки, и им предстоит конкурировать в двух номинациях: за лучшую современную прозу будут присуждены две премии по 500 тысяч рублей каждая, а за лучшую работу в области литературной критики - одна премия такого же размера.

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Как рассказала корреспонденту "Российской газеты" пресс-секретарь библиотеки имени Добролюбова Наталья Яницкая, наполнение сайта уже началось, а разместить на нем лонг-лист планируется после первого ноября. На сайте будет публиковаться не только вся информация о премии, но и отрывки из произведений номинантов, а также новости об их творческой деятельности.

Тем временем к "высадке" уже готовится литературный десант "Чистая книга": он объединит жителей территорий, связанных с Федором Абрамовым - с 27 сентября по 31 октября в Петербурге, Архангельске и на Пинежье пройдут встречи с лауреатами и номинантами премии "Чистая книга". Литературный десант будет сопровождать планшетная выставка с информацией о премии "Чистая книга", а также о ее лауреатах и их произведениях. Напомним, абрамовское движение поддерживается в рамках национального проекта "Культура".

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

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