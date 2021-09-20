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20.09.2021 15:53
Рубрика: Культура

В Гатчине начался Международный кинофестиваль "Литература и кино"

Текст: Евгения Цинклер
Кинофестиваль "Литература и кино" не только вернулся после вынужденного онлайна к привычной форме живого общения и просмотра фильмов в зале кинотеатра, но и вышел на международный уровень.

- "Литература и кино" - один из старейших кинофестивалей в России, - говорит директор кинофестиваля Руслан Тихомиров. - У него огромная история, потрясающий накопленный материал, багаж знаний и традиций, которые ни в коем случае нельзя растерять. Перед нами стояла задача - сохранить изюминку, элитарность мероприятия и в то же время расширить его границы. Ведь если не идти в мировое пространство, можно оказаться в изоляции. Мы взяли международную планку. И отклик оказался очень широким.

Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля
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Основная часть предваряется детской программой, которая теперь тоже международная. Кинофестиваль "Литература и кино - детям" пройдет 20-22 сентября. В этом году ему исполняется восемь лет. На конкурс представлено 90 кино- и 115 литературных работ из России и из-за рубежа. Победители будут определены в двух возрастных категориях - от пяти до 11 лет и от 12 до 18 лет.

- Мы очень рады присвоению международного статуса, - отмечает Власта Арно, директор кинофестиваля "Литература и кино - детям". - Даже в такое нелегкое, пандемийное время у нас участвуют детские киношколы из Франции, Белоруссии, Египта. Кстати, про Египет. Конечно, решение за жюри, но снятый детьми из Хургады фильм по повести Пушкина "Метель" - он нас уже покорил. Ну и, как обычно, география отечественных работ огромна - со всей России.

Кстати, во время церемонии закрытия детской части будет показан фильм "Стоп! Снято!", созданный прямо во время кинофестиваля.

24 сентября в Гатчине торжественно начнется основная программа. Фильмом открытия станет картина "Архипелаг" Алексея Тельнова.

Кроме 45 полнометражных и короткометражных конкурсных фильмов, зрителей ждет большая ретроспективная программа. Любители старого кино посмотрят фильмы по произведениям Федора Достоевского, подборку фильмов Андрея Эшпая и несколько картин из Норвегии.

Фото: Пресс-служба Кинотавра
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Неотъемлемая часть кинофестиваля - творческие встречи. Гостей ждет общение с режиссером Аллой Суриковой, актрисой и писательницей Ириной Безруковой, актерами Рустамом Сагдуллаевым и Сергеем Ростом.

Немало интересных встреч предстоит и у любителей литературы. В Гатчину прибудет целый писательский десант: Михаил Грушевский, Андрей Кивинов, Андрей Константинов, Павел Крусанов, Евгений Лукин, Александр Покровский, Николай Прокудин, Александр Секацкий, Елена Топильская, Алексей Шевченко.

- Наша культура литературоцентрична, - подчеркивает Роман Круглов, председатель читательского жюри фестиваля. - В известной степени это касается всякого фильма, поскольку он начинается со сценария, а это литературный жанр. И в особенности - если речь идет об экранизации произведения. Любой зритель, который читал книгу, всегда оценивает фильм с точки зрения того, воплощена ли на экране идея автора. На это и будет направлена работа литературного жюри.

Справка "РГ"

В конкурсную программу фестиваля включены 17 игровых и семь неигровых полнометражных фильмов, а также 21 короткометражная лента. Всего членам жюри предстоит посмотреть 2398 минут экранного времени, то есть без малого 40 часов.

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