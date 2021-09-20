В Карелии в ДТП погибли четыре человека и трое получили травмы

В Сегежском районе Карелии сегодня сразу после полуночи произошло серьезное ДТП. Четыре человека погибли, трое получили травмы.

Как сообщает Госавтоинспекция в своей группе в соцсети, ЧП произошло на 747-м километре федеральной автодороги "Кола". 31-летний житель Сегежского района, не имея права управления, обгонял машину с полуприцепом. При возвращении на свою полосу движения он допустил столкновение. Иномарку отбросило на встречную полосу, где она врезалась в отечественную легковушку.

Погиб виновник аварии и еще три человека, которым от 23 до 34 лет. Оставшихся в живых госпитализировали.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.