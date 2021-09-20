В Ленобласти ввели ПЦР-тесты для посещения пациентов в больницах

В Ленинградской области ужесточили правила посещения больных в стационарах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в больницы будут пускать только близких родственников. Кроме того, им придется предъявить один из трех "антиковидных" документов.

В частности, пускать будут с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной в последние полгода болезни.

Если посетитель не прививался и не болел, то ему предстоит предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения медучреждения. Важный момент: в документе ничего не говорится про медотвод. То есть, если гражданин по медицинским показаниям не может сделать прививку, ему все равно придется делать ПЦР-тест.

Родственники должны приходить к пациентам по одному. Администрациям больниц рекомендовано организовать посещения на открытом воздухе.