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20.09.2021 12:28
Рубрика: Общество

В Ленобласти ввели ПЦР-тесты для посещения пациентов в больницах

Текст: Вера Черенева

В Ленинградской области ужесточили правила посещения больных в стационарах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в больницы будут пускать только близких родственников. Кроме того, им придется предъявить один из трех "антиковидных" документов.

Фото: Istock
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В частности, пускать будут с сертификатом о вакцинации или справкой о перенесенной в последние полгода болезни.

Если посетитель не прививался и не болел, то ему предстоит предъявить ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до посещения медучреждения. Важный момент: в документе ничего не говорится про медотвод. То есть, если гражданин по медицинским показаниям не может сделать прививку, ему все равно придется делать ПЦР-тест.

Родственники должны приходить к пациентам по одному. Администрациям больниц рекомендовано организовать посещения на открытом воздухе.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Пандемия коронавируса COVID-19

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