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20.09.2021 15:31
Рубрика: Происшествия

В Мурманске загорелся атомный ледокол "Ленин"

Текст: Алексей Михайлов

В Мурманске загорелся атомный ледокол "Ленин" - первое в мире гражданское атомное судно, которое стоит на вечной стоянке у пирса морского вокзала.

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- Возгорание произошло на нижней палубе ледокола, в каюте, - отметили в городском управлении МЧС. - На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.

Пострадавших нет, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре. По данным ведомства, возгорание произошло "в одном из помещений на нижней палубе при проведении ремонтных работ". По данному факту начата прокурорская проверка.

Справка "РГ"

Атомоход, построенный на Адмиралтейской верфи в Ленинграде, был введен в эксплуатацию 3 декабря 1959 года. За время работы он осуществил ледовую проводку 3740 судов. "Ленин" был выведен из эксплуатации в 1989 году. 12 лет назад атомоход был поставлен на вечную стоянку в Мурманске. С 2010 году на его борту действует музей. Ледокол является одним из наиболее популярных туристических объектов столицы Заполярья.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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