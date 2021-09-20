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20.09.2021 18:38
Рубрика: Культура

В Петербурге 5 ноября стартует ХХ фестиваль Dance Open

Текст: Лейла Гучмазова
В Санкт-Петербурге 5 ноября наперекор погоде и природе стартует ХХ фестиваль Dance Open. В отличие от коллег юбиляры не растеклись на месяцы удобных гастрольных графиков, а уложились в компактные десять дней - трудно представить, как им это удалось.
Фото: Пресс-служба фестиваля Dance open Фото: Пресс-служба фестиваля Dance open
Фото: Пресс-служба фестиваля Dance open

Пока театральный мир в меру сил и везенья привыкал к новым реалиям, фестиваль Dance Open трудился как пчелка и в декабре пальнул возместившим паузу гала-концертом, заявив городу и миру, что он жив, здоров и встретит ХХ сезон во всеоружии. Юбилейный сезон наступил, и фестиваль, вынужденно сместившись с весны на осень, готов удивлять по полной программе.

Фото: Пресс-служба фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку"
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Для начала Dance Open опять отметится на новой территории. 6 ноября в кинотеатре Angleterre Cinema Lounge команда героев представит мультимедийный видео-экскурс "Балетная азбука" - его как сценарист и ведущий создал многолетний шеф пермского балета Алексей Мирошниченко. Дело свое хореограф знает, хорошо говорить умеет, и этот премьерный ход дважды правильный: фестиваль расширяет аудиторию благодаря актуальному формату и знакомству с азами профессии через авторский взгляд профессионала.

Дальше ноябрьский Петербург 8-9 ноября согреет долгожданный Национальный балет Испании с программой "Обращения", не доехавшей к нам в апреле 2020. Соло - Рубен Ольмо, Антонио Нахарро, и они вообще-то покажут на вольготной сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом" четыре российские премьеры. Труппа - национальная гордость, танцуют "фламенко плюс", ну и испанцев в ноябре много не бывает.

День чтобы вздохнуть, и 11-12 ноября компания Introdans представит дивный вечер "Золотой сезон", собранный в честь 50-летия этой авторитетной труппы. Тут три балета самых известных современных авторов. Акрам Хан Kaash и Александр Экман Whim хорошо известны российскому зрителю в том числе заботами Dance Open. Еще один интересный автор - Роберт Баттл Promenade. А посмотреть можно даже дважды, оно того стоит, но с билетами надо суетиться как можно скорей - шкатулочка Санкт-Петербургского театра Музкомедии невелика и престижна.

Фото: Пресс-служба фестиваля Dance open

Для знатоков процесса любопытен Dance Open TALK 13 ноября с темой "Репертуарная политика и современный танец" - разницу взглядов и возможностей обнаружат шефы Introdans и "Балета Москва". При всем различии обе компании-долгожители, так что извивы борьбы за зрителя в радикально разных условиях будут интересны всем.

Жаль, что все хорошее быстро заканчивается - 14 ноября Гала-концертом звезд балета Dance Open. К ХХ сезону можно со всей ответственностью утверждать, что гала - фирменный формат фестиваля, а в этот раз Dance Open решил еще "максимально уплотнить контент" (цитата из кулуаров). В концентрат-концерте обещают блистать целые труппы в полном составе. Уровень - Introdans и Antonio Najarro Company. Плюс, как всегда, яркие соло от любящих Dance Open мировых звезд. Для понимания пара имен. Прима Ковент-Гардена Мелисса Гамильтон - носитель британской балетной дикции с воспитанными стопами и британским же полным достоинства пониманием себя в пространстве. Победительница всех возможных конкурсов Юань Юань Тэн - китайская каллиграфия, выписанная в металле европейской ковки.

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Еще парадокс под занавес. Большой концертный зал "Октябрьский", долго считавшийся бесприютным и для балета негодным, в прошлом году выглядел идеальной сценой, равно подходящей для академической классики, камерных номеров и полновесных сцен из спектаклей. Но не обольщайтесь с размером: билеты на фирменные гала Dance Open догадливый зритель сметает в первую очередь.

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