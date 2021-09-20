В Петербурге пенсионерка отсудила у ТСЖ 4,5 млн за протекающую крышу

71-летняя петербурженка взыскала с ТСЖ 4,5 миллиона рублей за протекающую кровлю. Из-за того, что вода с крыши попадала в ее квартиру, пенсионерке пришлось делать дорогостоящий ремонт.

Как сообщает прокуратура Петербурга, изначально пенсионерка пыталась решить вопрос миром. Она неоднократно обращалась в ТСЖ и просила коммунальщиков отремонтировать кровлю и выдать ей компенсацию за залив квартиры. Но ей отказывали.

Тогда женщина обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство подало на ТСЖ в суд в интересах петербурженки.

В Петроградском райсуде пришли к выводу: сотрудники ТСЖ нарушили права петербурженки. Они не только должны ей выплатить 3 миллиона рублей в качестве компенсации за испорченные интерьеры, но также им предстоит отдать женщине еще полтора миллиона рублей в качестве судебного штрафа.