В Петербурге задержан водитель, сбивший двух подростков

В Петербурге задержан водитель внедорожника, который сбил двух подростков на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия. Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, виновный - 24-летний уроженец Всеволожска.

ДТП произошло 19 сентября в центре Петербурга на пересечении Лиговского проспекта и Транспортного переулка около половины шестого вечера.

- Водитель внедорожника Cadillac совершил наезд на переходивших в зоне пешеходного перехода по разрешающему зеленому сигналу светофора 17-летнего молодого человека и 15-летнюю девятиклассницу, - уточнили в главке. - В результате ДТП девушка была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести, а молодой человек получил легкие травмы и после оказания медпомощи был отпущен домой.

Разыскиваемый автомобиль был остановлен в Выборгском районе спустя около 12 часов после происшествия. Машину и ее владельца доставили в отдел ГИБДД Центрального района для проведения административного расследования.