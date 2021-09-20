Социальная сеть "ВКонтакте" начала работать быстрее при медленном интернете. Об этом рассказали на конференции Saint HighLoad++ в Санкт-Петербурге.

По словам технического директора компании Александра Тоболя, это стало возможно благодаря внедрению нового протокола QUIC, который является преемником старого протокола соединения TCP и используется в интернете для передачи данных. При этом передача данных осуществляется только в зашифрованном виде. Согласно данным компании, доставка контента - изображений, картинок, видео ускорилась в 2 раза.

Стоит отметить, что QUIC использует не только "ВКонтакте", но и другие социальные сети - например, Facebook. А сам протокол был разработан компанией Google в конце 2012 года и до этого использовался на платформе Android и браузере Chrome.