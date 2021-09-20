Житель Коми застрелил сестру и ранил еще трех человек

В Кортекоросском районе Коми сотрудники СК расследуют происшествие, в ходе которого 47-летний мужчина в частном доме открыл огонь по своим родственникам и соседям. Один человек погиб, трое ранены, сообщает региональный СК.

По предварительным данным, мужчина достал двуствольное ружье после ссоры. Стрелок убил свою 54-летнюю сестру, младшая сестра выжила, сейчас она в больнице. Также госпитализированы 58-летний сосед и 37-летняя соседка. Сам нападавший к приезду сотрудников правоохранительных органов покончил с собой.

По предварительным данным, мужчина нигде не работал и злоупотреблял спиртными напитками.