50 лет назад "Черноморнефтегаз" начал разведывательное бурение на морском шельфе

Они шагнули в море и изменили Крым навсегда. За полвека в акватории двух морей специалистами ГУП РК "Черноморнефтегаз" и его предшественников пробурено уже 209 скважин общей протяженностью более 38 километров. Но всегда есть те, кто были первыми, кто шел впереди, не зная, успех или поражение ждут их на этом пути. О том, как все начиналось в далеком уже 1971 году рассказали участники первой буровой морской бригады.

На контроле у Косыгина

На самом деле все началось даже раньше, в 1968 году. Тогда в правительстве СССР решили, что нужно расширить границы поиска нефти и газа и выходить на морской шельф. Опыт морской добычи к этому времени был только у Азербайджана, где нефть и газ на морских платформах Каспия добывали с 1949 года. Промышленные запасы углеводородов могли быть вблизи Сахалина, в Северном море, но экспериментальное разведывательное бурение решили начать у берегов Крыма. Доводы были простые - климат здесь мягче, теоретически запасы газа на шельфе могут быть большие, месторождения углеводородов на суше Крымские полуострова уже разведаны, а значит есть нужные специалисты. Стартовать с нуля не придется. Началось проектирование и строительство первой морской стационарной платформы (МСП). О том, как движется работа докладывали лично главе правительства СССР Алексею Косыгину. Специальной комиссией руководил заместитель министра геологии УССР Михаил Агапчев. Одновременно шла подготовка специалистов для работы на морских буровых платформах. Опыт на суше был у многих, но для моря отбирали лучших из лучших.

Бригада бурильщиков. Фото: Из архива пресс-службы "ЧНГ"

- Был настоящий конкурс желающих, - вспоминает Андрей Иванович Калюк, тогда помощник бурильщика. - Я был в числе первой группы крымских специалистов, которых на два с половиной месяца отправили на стажировку в Баку. На Каспии нас сразу поставили на буровую - работай и учись одновременно.

Так в состав нашей морской буровой бригады отобрали 35 человек во главе с легендарным Петром Годованцем. Утром 14 сентября 1971 года караван судов в составе морских буксиров "Прометей", "Гремучий", "Очаковец", лихтера "Горький" плавкрана "Черноморец-8", сейнеров "2026" и "Магнитка" прибыл на точку заложения скважины. В тоже утро приступили к монтажу морской стационарной платформы и буровой установки "Уралмаш-5 Д". Так начались трудовые будни и годы упорного труда, прежде чем появился результат.

В ледяную воду падали не раз

Никто не знал, как долго продлится этот эксперимент и стоит ли он потраченных усилий. Многому приходилось учиться на ходу, специальной инфраструктуры для морских бурений не было, поэтому использовали то, что было под рукой. В поселке Черноморское суда сопровождения уходили и возвращались от зернового терминала. Все грузы на буровой перемещались автомобильным краном. Однажды, поднимая трубы, он зацепился за корабль и, стрела упала. Пришлось ставить ее на место. Пассажирских судов тоже не было, всех, кто трудился в море доставляли сейнерами. Даже спасательных гидрокостюмов поначалу не хватало. И все же ровно через год после старта монтажа МСП-1 началось бурение морского дна на глубину 3000 метров. Первые две скважины оказались пустыми, приток газа был слабым. Можно было опустить руки, но об этом никто даже не думал. Сделали выводы и продолжили.

- Смены длились по четверо суток, но бывало так, что по погодным условиям мы оставались на платформе 17 суток и продолжали работать, - вспоминает дизелист Николай Мойсеевич Волченко.

Пищеблок на платформе. Фото: из архива пресс-службы "ЧНГ", архивные фотографии бригад бурильщиков

Не раз вахтовики срывались и падали в ледяную воду, порой не хватало спасательных средств, но выручка была такая, что ни разу никто серьезно не пострадал. Это сегодня на современных морских платформах ГУП РК "Черноморнефтегаз" вахтовики живут по двое в каюте со всеми удобствами, есть тренажерный зал, столовая, телевидение. А тогда условия были спартанские.

- В бытовке два с половиной на четыре метра нас жило по восемь человек, - вспоминают ветераны. - Кровати стояли в два яруса. Был пищеблок, где размещалась и кухня и столовая. А для досуга был красный уголок.

Фото: из архива пресс-службы "ЧНГ"

Чтобы разнообразить питание вахтовики ловили рыбу, свежей и всегда вкусной ее было много. Однажды на одной из первых МСП кто-то предприимчивый устроил даже ферму морской форели. Правда радоваться газовикам пришлось не долго, очередной шторм порвал сети и весь деликатес уплыл. А на другой платформе завели парочку поросят, причем доставили их туда вертолетом. Первая винтокрылая машина появилась на МСП-4 и значительно облегчила жизнь вахтовикам. На МСП-1 был телевизор, но до берега 70 километров, и как ни крути антенну, сигнал советского телевидения она не принимала. Зато ловила передачи Греции, Румынии, Болгарии. Часто вахтовики слушали радио, в Румынии были передачи на русском языке. Но особого времени на досуг не было, а тяжелая физическая работа здорово изматывала.

- Помню вместо доломита для раствора стали привозить гематит с Керченского полуострова, - вспоминает Николай Мойсеевич Волченко. - Он такой тяжелый, что совковую лопату еле, еле поднимаешь. За смену намашешься так, что руки отваливаются. Мел для добавки в цементный раствор тоже приходил крупными валунами, мы его на месте дробили.

Море их отобрало

Постепенно море само отбирало тех, кто ему подходил для этой тяжелой мужской работы. Были вахтовики, которых хватало на один раз, чтобы отказаться от смен навсегда. Кто-то боялся высоты или глубины, под первой платформой до дна было 50 метров. Ее рабочая часть поднята над водой на полтора десятка метров, но во время зимних штормов, когда, как в песне "волны черные до неба достают", не каждый выдержит такое испытание. На одной из первых МСП однажды шторм смыл бытовку, никто не пострадал, но легким испугом такое испытание не назовешь. Как-то был случай, что человек даже до корабля на берегу не доехал, просто вышел из автобуса на остановке и вернулся. Это должна была быть его первая вахта. Таких никто не осуждал, просто у каждого в этой жизни есть свое предназначение.

МСП-1/МСП-4. Фото: из архива пресс-службы "ЧНГ"

- Все же, надо отдать должное, на нашей самой первой морской платформе, при множестве трудностей все было организовано наилучшим образом, - говорит Николай Иванович Афонин. - Все, кто был причастен к этому процессу, подходили к своим обязанностям с наивысшей степенью ответственности. Может быть, благодаря этому никаких серьезных происшествий у нас и не было.

В ноябре 1973 года на Стрелковой площади в Азовском море из скважины впервые был получен газ на море. А в апреле 1975 года при испытаниях другой скважины пошел промышленный приток газа из трех горизонтов с максимальным дебетом 3000 кубометров в сутки. Так было открыто первое газовое месторождение в Черном море. А уже через год фонтан газа с конденсатом превысил дебит 1 миллион кубометров в сутки. Все получилось, они открыли первое в Черном море газоконденсатное месторождение. Позже уже "Черноморнефтегаз" помогал разрабатывать морские месторождения не только в нашей стране, но и за рубежом. Расцвел поселок Черноморское, ставший основной производственной базой предприятия. В 1983 году "Черноморнефтегазпром" - предшественник ГУП РК "Черноморнефтегаз", помог Болгарии пробурить первые четыре скважины на морском шельфе. В ответ болгары построили в Черноморском целый квартал жилых многоэтажных домов, среднюю школу, детский садик и еще целый ряд объектов. Потом в совместном предприятии "ВьетСовПетро" крымчане помогали уже Вьетнаму осваивать свой шельф. Многие первопроходцы из первой бригады морского разведывательного бурения работали в разных уголках мира, помогая искать газ и нефть. Андрей Калюк работал в Болгарии, был награжден орденом "Знак Почета" СССР. Николай Афонин четыре года работал в Афганистане. Другие трудились в Ираке, Йемене, иных странах.

Афонин Николай/Чос Никанор/Смирнов Валентин/Волченко Николай/Калюк Андрей. Фото: пресс-служба "ЧНГ"

Сегодня 95 процентов углеводородного сырья ГУП РК "Черноморнефтегаз" добывает на морском шельфе. Специалисты уверенно говорят, что за этим будущее энергетики не только Крыма, но и всех причерноморских стран. Но 50 лет назад этого никто еще не знал, а сегодняшнее настоящее стало возможным благодаря труду и мужеству первопроходцев, тех самых первых вахтовиков МСП-1, МСП-4, МСП-5, которые не боялись тяжелой мужской работы и никогда не сходили на первой остановке.