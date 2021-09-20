Черноморский флот начал масштабные учения в море

Крупные учения с участием боевых кораблей, подводных лодок, морской авиации ЧФ стартовали в понедельник на Черном море. Об этом сообщил сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев.

- Около 20 надводных кораблей и судов обеспечения вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб, - рассказал Рулев.

В учениях будут задействованы ракетные и противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда.

Моряки уже отработали выход из пунктов базирования, прошли минный район по заранее протраленной полосе, выполнили маневрирование в районах интенсивного судоходства.

- В морских полигонах боевой подготовки экипажи выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению воздушной атаки условного противника, - сообщил Рулев.

К учениям также привлекут самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота. Командование будет следить за маневрами при помощи беспилотных летательных аппаратов.