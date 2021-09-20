Наблюдатель от Франции обвинил западные СМИ в фейках о выборах в РФ

В западной прессе сохраняется высокий уровень дезинформации о выборах в России. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявил международный наблюдатель, депутат Национального собрания Франции Жером Мари Жозеф Ламбер, следивший за голосованием в Республике Крым и Севастополе.

Наблюдатель рассказал, что утром прочитал в одном из французских изданий статью о том, что в России будто бы отказались от системы видеонаблюдения на избирательных участках, с помощью которой все желающие могут видеть происходящее на УИКах.

- Но как могли убедиться наблюдатели, эта система работает. Это показывает, что уровень дезинформации на Западе в отношении России сохраняется на достаточно высоком уровне, что не может не вызывать беспокойства, - сказал Жером Мари Жозеф Ламбер. - Допустима критика, но не допустима дезинформация.

Другой наблюдатель - Мишель Вуазен, отметил, что он мог видеть систему видеонаблюдения за выборами, будучи в Таджикистане, но только в России эта система стала всеобъемлющей. Эксперты считают, что такую же систему стоит внедрить и в западных странах.

Наблюдатель из Франции отметил, что за три дня работы в Крыму он и его коллеги не зафиксировали нарушений общепринятых демократических норм избирательного права. Не было фактов давления на избирателей или других участников избирательного процесса, выборы прошли свободно и демократично, на что указывают результаты голосования.

- Одна партия лидирует, но оппозиция также присутствует и даже улучшила свои результаты по сравнению с предшествующими выборами, - отметил Жером Мари Жозеф Ламбер.

После 2014 года Ламбер посещает Крым в четвертый раз и второй раз - в качестве наблюдателя на выборах. До этого он наблюдал за ходом голосования во время президентской кампании в Крыму.