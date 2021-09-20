В Крыму по спискам и одномандатным округам победила "ЕР"

Избирательная комиссия Республики Крым подвела итоги голосования на выборах в Государственную думу РФ. Результаты подсчета 100 процентов бюллетеней по федеральному списку и в одномандатных округах сообщил на брифинге председатель Избиркома Крыма Михаил Малышев.

Свой гражданский долг, по словам Малышева, исполнили 49,75 процента включенных в списки избирателей.

Первое место на полуострове заняла "Единая Россия" - ее итоговый результат 63,33 процента. КПРФ - на втором месте с 9,15 процента голосов, ЛДПР - на третьем (7,75), "Справедливая Россия - За правду" - на четвертом (5,93 процента). Партия "Новые люди" в республике не преодолела пяти процентный барьер, набрав лишь 3,96 процента голосов.

В Симферопольском одномандатном округе победил председатель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, набравший 49,37 процентов голосов. В Керченском округе уже второй раз стал депутатом Госдумы РФ Константин Бахарев, набравший больше всего голосов среди одномандатников республики - 63,6. В Евпаторийском округе победу празднует председатель комитета Госсовета РК по строительству, транспорту и ТЭК Леонид Бабашов - у него 58,17 процента голосов.

Результаты голосования на 288-м избирательном участке в Железнодорожном районе Симферополя отменены из-за "вопиющих нарушений", допущенных председателем комиссий. По словам Михаила Малышева, она вышла на голосование на дому с несколькими урнами и почему-то не пригласила с собой наблюдателей. В причинах таких действий будут разбираться правоохранительные органы.