Назван лучший интервал между прививками от гриппа и COVID-19

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев посоветовал вводить вакцины от гриппа и короновируса с временным промежутком в тридцать дней.

Он рассказал об этом в эфире Дон-ТР. Кобзев подчеркнул, что сделать такой интервал рекомендуют иммунологи.

Он еще раз отметил необходимость носить медицинские маски и привел интересное сравнение. По его словам, если ужалит одна пчела, это, конечно, больно, но если сразу сто, то конец может быть летальным. Так же и с масками. Вирусная нагрузка будет значительно меньше, если с носителем контактировал человек в маске.