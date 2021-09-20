Трое таможенников задержаны на Дону за контрабанду на 100 млн рублей

В Ростовской области сотрудниками Следственного комитета России и ФСБ пресечена контрабанда 40 тонн табачной продукции рыночной стоимостью свыше 100 млн рублей.

Незаконный канал контрабанды действовал под покровительством должностных лиц Южного таможенного управления ФТС России.

Правоохранительные органы задержали трех высокопоставленных чиновников. В том числе заместителя начальника таможенного поста международного автомобильного пункта пропуска Матвеев Курган на российско-украинской границе.

Как сообщает пресс-служба СКР, начиная с августа задержанные обеспечивали условия для незаконного перемещения через границу Таможенного союза табачных изделий без соответствующей проверки крупных партий сигарет.

Членов преступной группировки обвиняют в получении, даче и посредничестве при передаче взяток, превышении полномочий, а также контрабанде. Заместитель начальника таможенного поста взят под стражу.