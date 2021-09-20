Улов популярной рыбы за последние 100 лет сократился более чем в 100 раз

В Волго-Каспийском бассейне стремительно исчезает вобла. По данным ученых, этот некогда самый многочисленный рыбный вид и продукт исторически сложившегося на Нижней Волге промысла находится в глубокой депрессии. Доля воблы, которую местные жители всегда называли кормилицей, в объемах промысловых уловов теперь составляет менее двух процентов.

- С начала XXI века запасы воблы уменьшились с 53,9 тысячи тонн до 22 тысяч. Уловы снизились в шесть раз, а за период более чем столетних наблюдений - более чем в 100 раз, - сообщили в Волжско-Каспийском филиале Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

На 2021 год астраханским рыбакам определили квоту на вылов воблы всего в 1,2 тысячи тонн - это 1,7% от всех рыбопромысловых уловов, тогда как еще в ХХ веке вобла составляла до 40% от уловов полупроходных и речных рыб Волго-Каспия.

Сокращение ее запасов эксперты объясняют обмелением Каспия (только за последние десять лет его уровень уменьшился на 28 сантиметров), а также несоблюдением так называемых рыбохозяйственных полок - оптимальных для рыбы сроков и объемов весеннего половодья. Воду с верхних волжских водохранилищ дают в низовья то рано, то поздно, сокращают в экономических целях периоды и объемы сбросов, в результате рыбная молодь не успевает созреть и погибает. Кроме того, процветает браконьерство. Не соблюдают правила и рыболовы-любители, добывающие рыбу весной на нерестилищах, что запрещено. В результате незаконный промысел в прошлом году оказался выше промышленного, составив 1,3 тысячи тонн.

- Необходим естественный водный режим половодья и выполнение мер по охране запасов воблы, особенно в период ее нереста, - отметили в филиале ВНИРО.

Пока, по данным ученых, положительной динамики на перспективу не предвидится. Даже если будет удачный нерест в предстоящий весенний паводок, на уловах это скажется не раньше чем через три-четыре года, когда рыба вырастет до промысловых размеров.