В Республике Крым обработали почти 70% бюллетеней

В Республике Крым по результатам обработки почти 70 процентов избирательных бюллетеней 62,17 процентов голосов набирает партия "Единая Россия". Ее же кандидаты лидируют в одномандатных округах. Об этом свидетельствуют данные ЦИК.

Второе место у КПРФ - 9,22, третье - у ЛДПР - 7,9. Четвертое - у "Справедливой России - За правду"- 6,42. А вот громко постучавшаяся в двери парламента партия "Новые люди" на полуострове набрала всего 4,27 процента голосов.

В Симферопольском одномандатном округе первое место занял руководитель комитета Госсовета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк, набравший 47,34 процента голосов.

В Керченском округе победил депутат Госдумы предыдущего созыва Константин Бахарев - у него 60,39 процента.

В Евпаторийском одномандатном округе победителем стал председатель комитета Госсовета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Леонид Бабашов - у него 59,28 процента голосов.