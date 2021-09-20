В Севастополе объявлены предварительные итоги выборов

На выборах в Госдуму РФ в Севастополе "Единая Россия" получила 56,45 процента голосов. Об этом сегодня сообщила глава городского избиркома Нина Фаустова.

Партия КПРФ набрала 12,62 процента голосов, ЛДПР - 8,57 процента, "Справедливая Россия" - за правду - 7,55 процента, "Новые люди" - 5,3 процента, "Российская партия пенсионеров - 2,15 процентов". Остальные партии поддержали менее одного процента избирателей.

По одномандатному округу в Госдуму РФ от Севастополя прошла Татьяна Лобач от "Единой России", набравшая 53,37 процента голосов избирателей.

На довыборах в Заксобрание Севастополя по шестому одномандатному округу победил кандидат от "Единой России" Вячеслав Аксенов с 61,65 процента голосов.

В выборах приняли участие 166,5 тысячи избирателей. Явка в Севастополе составила 49,26 процента. Более 20 тысяч жителей Севастополя зарегистрировались на онлайн-голосование, из них более 90 процентов сделали свой выбор.

- Выборы прошли без сбоев, технических и каких-то других, - сообщил губернатор города Михаил Развожаев. - Была очень высокая активность севастопольцев. Более 49 процентов избирателей приняли участие в выборах, это очень достойная высокая явка.