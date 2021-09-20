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20.09.2021 13:19
Рубрика: Происшествия

В Сочи две женщины и ребенок заблудились в лесу

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Хостинском районе Сочи, в районе реки Агурчик, заблудились две подруги с двухлетним ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Фото: iStock
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Инцидент произошел в минувшую пятницу вечером. Через службу "112" в спасательный отряд поступил звонок от девушки, которая сообщила, что они вместе с подругой и двухлетним ребенком заблудились в районе реки Агурчик, сейчас находятся на проселочной дороге под линиями электропередач. На улице уже темно и самостоятельно выйти из леса не могут.

Спасатели поднялись от Кавказского аула в сторону села Хлебороб и обнаружили туристов в 800 метрах от слияния рек Агура и Агурчик. Девушки и ребенок находились в удовлетворительном состоянии, но из-за дождя сильно продрогли.

Взяв ребенка на руки и помогая туристкам перейти через ручьи и речки, сотрудники Хостинского поисково-спасательного подразделения вывели их к Орлиным скалам, где их ожидали специалисты Службы спасения Сочи. На автомобиле высокой проходимости они вывезли заблудившихся в городскую черту. Как выяснилось, девушки проживают в Сочи, на лесную прогулку они отправились за ягодами и грибами.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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