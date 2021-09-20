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20.09.2021 09:45
Рубрика: Культура

В Волгограде в честь освящения собора показали мюзикл и лазерное шоу

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Фото: Роман Мерзляков/РГ Фото: Роман Мерзляков/РГ
Фото: Роман Мерзляков/РГ

После освящения восстановленного собора Александра Невского в Волгограде горожанам показали музыкальное представление и лазерное шоу, рассказывающее об истории храма.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Патриарх освятил собор Александра Невского в Волгограде

На сцене, установленной на площади Павших Борцов, прошел музыкальный спектакль о жизни князя Александра Невского. После этого на фасад новой церкви вывели видеопроекцию. Собравшимся волгоградцам продемонстрировали основные этапы истории культового сооружение: строительство, разрушение и восстановление.

После этого над куполом храма запустили фейерверк с музыкальным сопровождением.

Собор Александра Невского возвели в Царицыне в честь спасения семьи императора Александра III в железнодорожной катастрофе. Освятили церковь в 1918 году. В 1932 году ее взорвали. Восстановление храма началось в 2016 году.

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