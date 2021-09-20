На Урале менеджеры автосалона намеренно завышали цены на иномарки

В Магнитогорске семеро сотрудников автосалона, официального дилера Skoda, попались на обмане клиентов. Они установили собственную наценку на иномарки и разницу складывали себе в карман.

- Специалисты отдела продаж при показе машины сообщали клиенту завышенную стоимость с учетом скидки по акции, после чего разницей в стоимости распоряжались по своему усмотрению, - сообщила представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

В схеме участвовали руководитель и бухгалтер, что позволило менеджерам беспрепятственно обманывать автомобилистов на протяжении нескольких месяцев - с октября 2019 по февраль 2020 года. За это время причинен ущерб 58 покупателям на общую сумму больше пяти миллионов рублей.

Как пояснили в прокуратуре, еще вы ходе следствия на имущество и финансы обвиняемых (более 8,9 миллиона рублей) наложен арест. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска.

Отметим, что за групповое мошенничество с использованием служебного положения менеджерам грозит до десяти лет лишения свободы со штрафами до миллиона рублей