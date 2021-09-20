На Урале подвели предварительные итоги выборов в Госдуму

В Челябинской и Курганской областях подвели предварительные итоги выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва по результатам подсчета 100 процентов избирательных бюллетеней. Лидирует "Единая Россия", получившая 34,31 процента голосов в Челябинской и 36,07 процента голосов в Курганской области, сообщили в понедельник в избиркомах регионов.

Второе место по количеству отданных голосов получила КПРФ. На Южном Урале за нее проголосовали 19,69 процента, а в Зауралье - 23,45 процента голосовавших.

Дальше предпочтения слегка отличаются. В Челябинской области третье место завоевала "Справедливая Россия" с результатом 17,25 процентов голосов, четвертое - партия "Новые люди" (8,3 процента) и последнее место, дающее право на мандаты в Госдуме, ЛДПР с результатом 7,83 процента.

Жители Курганской области, напротив, отдали третье место ЛДПР (11,78 процента голосов), четвертое - "Справедливой России" (10,51 процента), а пятое - "Новым людям" (6,61 процента проголосовавших).

Остальные партии пятипроцентного порога, дающего право на мандаты Госдумы, перешагнуть не смогли.

Похожая ситуация сложилась и в Тюменской области, где на момент подготовки публикации подсчитали 94,53 процента голосов избирателей. 52,2 процента населения региона проголосовали за "Единую Россию", 12,5 процента - за КПРФ, 11,8 процента - за ЛДПР, 9,9 процента - за "Справедливую Россию" и 3,4 процента - за партию "Новые люди".

Кстати

Явка избирателей в Челябинской области составила 46,54 процента, в Курганской области - 48,28, а в Тюменской - 61,5 процента голосующего населения.