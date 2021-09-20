Пейзаж из Третьяковки повторили на трансформаторной будке в Сургуте

В Сургуте проходит очередной сезон проекта "Музей под открытым небом": художники распишут 16 трансформаторных подстанций в жилых дворах и стены исторического парка "Россия - моя история". Все муралы на будках согласованы с электросетями. За каждый жители голосовали в рамках программы по сбору общественных инициатив "Бюджет Сургута Online".

В предыдущие три года благодаря художникам в северном городе уже появилось 40 подобных объектов. Например, по утрам сургутян провожают на работу, в школы и садики, а вечером встречают у подъездов с новостями огромные красногрудые снегири - местная достопримечательность. Приятно? Еще бы!

Минувшим летом один из дворов на улице Геологической завладел полотном Василия Поленова "Московский дворик". Конечно, не оригинальным шедевром - тот принадлежит Третьяковке, а копией, исполненной местным автором Виктором Широбоковым в прекрасной технике. Отправляя "что-то поприличнее" на выставку передвижников в 1878 году, Поленов и представить не мог, что скромная картина, написанная на скорую руку, станет его программным произведением. Теперь ею любуются в северном городе: стоит отдернуть шторы, как перед окном возникает кусочек тихой и уютной, еще деревянной Москвы.

- Поленов - это Поленов, приятное исключение, а вообще нынче были разработаны эскизы на тему богатств Югры. Речь о коренных народах и животных из Красной книги, - комментирует куратор "Музея под открытым небом" Регина Зайкова. - Работают художники быстро, ведь у каждого есть команда. Конечно, нам приходится гонять вандалов. К сожалению, не все понимают, что благоустройство города - задача общая.

После трансформаторных подстанций мастера готовы перейти на фасады трех многоэтажек на улице Ленина. Еще один творческий проект "Город-Арт" подразумевает украшение стен жилых домов казаком, деревянным острогом, черным лисом, местным парком Сайма, ханты, манси и легендарным геологом Фарманом Салмановым. Эскизы создала художница Наталья Янчинская.