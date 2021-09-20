Самолет Анталья - Екатеринбург сел в Сочи из-за смерти пассажирки

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил незапланированную посадку в Сочи, из-за того, что в полете одной из пассажирок стало плохо.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, борт летел из Антальи. После того, как женщина почувствовала недомогание, капитан принял решение прервать полет и сесть в аэропорту курортного города.

Все время до приземления пассажирке пытались помочь члены экипажа и доктор, который летел тем же рейсом. Всю необходимую первую помощь они оказали, но спасти женщину, к сожалению, не удалось.

Она скончалась еще до прибытия в аэропорт, подтвердили в "Уральских авиалиниях".