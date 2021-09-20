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20.09.2021 08:23
Рубрика: Власть

Стартовали учения вооруженных сил государств ШОС "Мирная миссия-2021"

Текст: Татьяна Воробьева

С 20 по 24 сентября на полигоне "Донгуз" в Оренбургской области пройдет совместное военное антитеррористическое командно-штабное учение вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2021". Впервые в учении примет участие и воинский контингент Республики Беларусь, сообщил сегодня Центральный военный округ.

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Участники тренировки, в частности, обменяются опытом противодействия новой тактике, которую используют террористы, и предотвращения терактов с применением химического и биологического оружия. Также военнослужащим предстоит бороться с беспилотниками.

"Выполнение учебно-боевых задач будет учитывать развитие военно-политической обстановки в Центрально-Азиатском регионе", - подчеркнули в пресс-службе ЦВО.

В "Мирной миссии-2021" (учение, напомним, проводится раз в два года, первое состоялось в августе 2003-го) задействовано около 5,5 тысяч военнослужащих и свыше 1,2 тысяч единиц техники.

Основу российского контингента составляют подразделения гвардейской общевойсковой армии ЦВО, спецназ и авиация - 30 самолетов и вертолетов. "В состав авиагруппировки вошли летные экипажи частей из пяти российских регионов, базы "Кант" в Киргизии и летчики ВС Казахстана", - уточнили в ЦВО.

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