В Челябинской области появятся карбоновые фермы

Как пояснили в ведомстве, в соседствующем с промышленным Челябинском Сосновском районе и на территории Верхнеуральского района планируется создать центры декарбонизации, в которых будет проводиться разработка и испытание технологий контроля за углеродным балансом.

Эти научные полигоны войдут в общероссийскую сеть, на основе исследований которых предстоит разработать отечественную методику расчета способности поглощения парниковых газов для различных экосистем - полей, лесов, болот и степей.

Стоит отметить, что первый в России карбоновый полигон уже открылся в Тюменской области на базе биостанции ТюмГУ "Озеро Кучак". Планируется, что установленное там оборудование позволит мониторить выбросы парниковых газов на территории более 10,6 тысячи гектаров.

В планах координатора проекта, Министерства науки и высшего образования РФ, уже в этом году создать такие территории в Чечне, Краснодарском крае, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской и Свердловской областях.

- Вопросы декарбонизации, то есть снижения углеродного следа, сегодня становятся сегодня особенно актуальными, - отметил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев, - К 2022 году Евросоюз планирует ввести углеродный налог для импортных товаров, производство которых сопровождается выбросом парниковых газов. Таким образом, у всех ввозимых товаров должен быть рассчитан углеродный след.

Кроме научных полигонов в области намерены создавать собственные карбоновые фермы - зеленые зоны, способные в больших объемах поглощать углекислый газ. По мнению экологов, это позволит приблизиться к равенству между выброшенным и поглощенным углеродом. И тем самым снизить углеродный налог, который обещает стать для челябинской промышленности - особенно, металлургии - серьезной проблемой.

Для создания карбоновых ферм в регионе планируют привлечь частных инвесторов. Недостатка в них, по всей видимости, не будет. Так как, по сути, им предлагается делать деньги из воздуха - только чистого.

- Очень надеемся, что реализация этого проекта приведет к увеличению поглощения парниковых газов и снижению углеродного следа, а кроме того обеспечит конкурентоспособность наших товаров на международных рынках, - отметил чиновник.