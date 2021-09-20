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20.09.2021 20:07
Рубрика: Происшествия

На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми

Текст: Константин Балагаев (Екатеринбург)
Фото: пресс-служба "Ельцин центра" Фото: пресс-служба "Ельцин центра"
Фото: пресс-служба "Ельцин центра"

На фасаде Ельцин-центра, представляющего собой огромной мультимедейный экран, зажгли две свечи и надпись "Пермь 20/09.2021. Скорбим". В вечернем городе поминальные огни видны практически из всех точек центра мегаполиса.

Фото: РИА Новости
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На сегодняшнем футбольном матче между местным "Уралом" и московским "Локомотивом" игроки и болельщики почтили память погибших студентов минутой молчания.

Напомним, 20 сентября студент первого курса устроил стрельбу в пермском университете. Он пришел в учебное заведение с ружьем и начал стрелять по сотрудникам и студентам. Пострадали 28 человек, шестеро погибли. Сам нападавший ранен при задержании сотрудником ДПС и находится в больнице.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Пермский край УрФО Свердловская область Екатеринбург ПФО Пермский край Пермь Стрельба в пермском госуниверситете

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