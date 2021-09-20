На фасаде "Ельцин центра" зажгли свечу в память о погибших в Перми

На фасаде Ельцин-центра, представляющего собой огромной мультимедейный экран, зажгли две свечи и надпись "Пермь 20/09.2021. Скорбим". В вечернем городе поминальные огни видны практически из всех точек центра мегаполиса.

На сегодняшнем футбольном матче между местным "Уралом" и московским "Локомотивом" игроки и болельщики почтили память погибших студентов минутой молчания.

Напомним, 20 сентября студент первого курса устроил стрельбу в пермском университете. Он пришел в учебное заведение с ружьем и начал стрелять по сотрудникам и студентам. Пострадали 28 человек, шестеро погибли. Сам нападавший ранен при задержании сотрудником ДПС и находится в больнице.