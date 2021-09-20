В Югре огласили предварительные итоги "больших выборов"

Новости

Памфилова: Никогда не было такой сложной кампании 17:40
Мишустин: Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования нефти, газа, угля 17:38
В Болгарии противники прививок от COVID-19 разгромили пункт вакцинации 17:36
Более 3,5 миллиона жителей Подмосковья привились от COVID-19 17:32
Умер актер из "Доктора Кто" Джон Чаллис 17:31
Украинский аналитик считает вероятным новый Евромайдан 17:27
Мишустин: Пострадавшие при стрельбе в Перми получат всю возможную помощь 17:09
Глава МВД наградит полицейских, задержавших стрелявшего в Перми 17:05
Венесуэла получила новую партию второго компонента "Спутник V" 17:03
Мутко: Спрос на ипотеку на ИЖС может вырасти в шесть раз 16:38
Bloomberg назвало дату возвращения к обычной допандемийной жизни 16:35
Нечаев: "Новые люди" рассчитывают на 13 мест в Госдуме 16:31
Собянин выразил соболезнования семьям погибших при стрельбе в пермском вузе 16:29
В Алма-Ате пять человек погибли в результате стрельбы 16:26
"Мособлгаз" вводит QR-коды для защиты жителей от мошенников 16:24
Судивший игру детей в нетрезвом виде хоккейный арбитр дисквалифицирован пожизненно 16:18
Королева Елизавета II стала прабабушкой 12-й раз 16:15
Более 500 обманутых дольщиков из трех регионов РФ получат компенсации 16:09
Минсельхоз предложил снизить вдвое норму перевозки в личном багаже черной икры 16:08
ЦИК планирует подвести окончательные итоги выборов в Думу 24 сентября 15:58
Миссия СНГ: Выборы в Госдуму были открытыми и конкурентными 15:55
Шесть человек погибли при стрельбе в пермском университете 15:45
Памфилова: Явка на выборах в Госдуму составила 51,68% 15:30
Родные погибших при стрельбе в пермском вузе получат по миллиону рублей 15:28
Матвиенко: Онлайн-голосование будет расширяться 15:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
13 премьер недели с 20 по 26 сентября
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
21 сентября - пресс-брифинг: "Оборот нелегальных сигарет в центральном регионе"
20.09.2021 17:21
Рубрика: Власть

В Югре огласили предварительные итоги "больших выборов"

Текст: Анастасия Ландышева
В настоящее время участковые избирательные комиссии Югры завершают подсчет голосов по федеральной избирательной кампании. Как выразился на брифинге в региональном информационном центре "Югра" председатель окружного избиркома Денис Корнеев, не надо искать в затяжном процессе подведения итогов и предварительных цифрах тайных смыслов - все прозрачно.
Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com
Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com

- Мы наконец преодолели многодневный многоуровневый марафон. Если в Ханты-Мансийске избиратели получали восемь бюллетеней, то в поселке Сосновка - девять. Это в восемь и девять раз больше, чем на выборах президента. Каждый документ должен пройти индивидуальную процедуру подсчета, на что требуется время, - отметил Корнеев на встрече с югорскими журналистами.

Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com
За голосованием в Югре следят пять тысяч наблюдателей

20 сентября после полудня избирком обработал 95,68 процента протоколов по федеральным выборам. Осталось дождаться результатов УИК в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе. Предварительная явка составила 46,43 процента (лидерами среди муниципалитетов стали Нефтеюганский и Белоярский районы). Этот показатель в комиссиях называют отрадным, потому что пять лет назад на аналогичных выборах он был ниже.

Итак, по предварительным данным, партия "Единая Россия" в Югре набирает 41,45 процента голосов. На втором месте - КПРФ с результатом 18,14 процента. У ЛДПР - 12,49 процента. Партия "Новые люди" заработала 6,47 процента. Партия "Справедливая Россия - За правду" - 5,88 процента. Остальные девять партий совокупно набрали 10,96 процента.

Стоит принять во внимание, что результаты не окончательные. Но скорее всего эти же позиции сохранятся с большой долей вероятности, прокомментировал Корнеев.

Предварительные и окончательные итоги по окружной и областной кампаниям местный избирком назовет позже - такова процедура. А вообще, законодательство позволяет огласить результаты не позднее 23 сентября, но ТИК обещал справиться гораздо раньше.

Фото: Избирательная комиссия ХМАО-Югры/vk.com
Белоярский район Югры вышел в лидеры по явке избирателей

За три дня избирком получил 28 жалоб, в ночь подсчета голосов их не было вовсе. В основном они требовали разъяснения действующего порядка голосования, а нарушений избирательного законодательства не выявили.

Денис Корнеев высоко оценил эффективность использования на УИК автоматизированных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010).

- Избирком регистрировал единичные сбои КОИБов в Нижневартовске, Когалыме, Нягани и Урае. Члены комиссий оперативно реагировали на ситуацию и вручную пересчитывали документы, - добавил Корнеев.

В целом кампания прошла на достойном уровне, с соблюдением законодательства и эпидемиологических требований. Но, отметили и Денис Корнеев, и уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, лучше разводить федеральные и местные выборы, ведь такой объем информации несет колоссальную нагрузку на избирателей, представителей комиссий и наблюдателей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было
В Кремле заявили о необходимости анализа трагедии в Перми
ФАС предложила пересмотреть правила страхования заемщиков
ВС запретил разводить на садовых участках сельскохозяйственных животных
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств