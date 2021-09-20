В Югре огласили предварительные итоги "больших выборов"

В настоящее время участковые избирательные комиссии Югры завершают подсчет голосов по федеральной избирательной кампании. Как выразился на брифинге в региональном информационном центре "Югра" председатель окружного избиркома Денис Корнеев, не надо искать в затяжном процессе подведения итогов и предварительных цифрах тайных смыслов - все прозрачно.

- Мы наконец преодолели многодневный многоуровневый марафон. Если в Ханты-Мансийске избиратели получали восемь бюллетеней, то в поселке Сосновка - девять. Это в восемь и девять раз больше, чем на выборах президента. Каждый документ должен пройти индивидуальную процедуру подсчета, на что требуется время, - отметил Корнеев на встрече с югорскими журналистами.

20 сентября после полудня избирком обработал 95,68 процента протоколов по федеральным выборам. Осталось дождаться результатов УИК в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нефтеюганском районе. Предварительная явка составила 46,43 процента (лидерами среди муниципалитетов стали Нефтеюганский и Белоярский районы). Этот показатель в комиссиях называют отрадным, потому что пять лет назад на аналогичных выборах он был ниже.

Итак, по предварительным данным, партия "Единая Россия" в Югре набирает 41,45 процента голосов. На втором месте - КПРФ с результатом 18,14 процента. У ЛДПР - 12,49 процента. Партия "Новые люди" заработала 6,47 процента. Партия "Справедливая Россия - За правду" - 5,88 процента. Остальные девять партий совокупно набрали 10,96 процента.

Стоит принять во внимание, что результаты не окончательные. Но скорее всего эти же позиции сохранятся с большой долей вероятности, прокомментировал Корнеев.

Предварительные и окончательные итоги по окружной и областной кампаниям местный избирком назовет позже - такова процедура. А вообще, законодательство позволяет огласить результаты не позднее 23 сентября, но ТИК обещал справиться гораздо раньше.

За три дня избирком получил 28 жалоб, в ночь подсчета голосов их не было вовсе. В основном они требовали разъяснения действующего порядка голосования, а нарушений избирательного законодательства не выявили.

Денис Корнеев высоко оценил эффективность использования на УИК автоматизированных комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ-2010).

- Избирком регистрировал единичные сбои КОИБов в Нижневартовске, Когалыме, Нягани и Урае. Члены комиссий оперативно реагировали на ситуацию и вручную пересчитывали документы, - добавил Корнеев.

В целом кампания прошла на достойном уровне, с соблюдением законодательства и эпидемиологических требований. Но, отметили и Денис Корнеев, и уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова, лучше разводить федеральные и местные выборы, ведь такой объем информации несет колоссальную нагрузку на избирателей, представителей комиссий и наблюдателей.