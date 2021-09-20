В Тюмени врачи без разрезов удалили пациентке одновременно две опухоли

В тюменской клинике пациентке одновременно удалили две опухоли: операция длилась около трех часов и не потребовала разрезов.

Как рассказала Мария Стринадкина, пресс-секретарь МСЧ "Нефтяник", у 57-летней пациентки нашли в конце лета две опухоли - трехсантиметровую в почке, и сантиметровую в поджелудочной железе. Требовалось две операции, но это двойной риск для женщины. И чтобы минимизировать воздействие на организм наркоза, специалисты решили удалить оба новообразования за один раз.

Доктора отмечают, что такое поражение почки и поджелудочной одновременно встречается в медицинской практике нечасто (в тюменской больнице, например, такие диагнозы ставятся пару раз в год).

Сложность данного конкретного случая была в том, что опухоли удаляли одновременно и всего через шесть проколов, хотя одно новообразование было на правой почке, а хвост поджелудочной, где расположилось второе, слева.

В течение трех часов онколог-уролог Александр Купчин выполнил лапароскопическую резекцию почки справа без кровопотери, врач-хирург Эмиль Яхяев провел резекцию поджелудочной железы.

Пациентка сохранила органы. Она уже готовится к выписке, дальше ее будет наблюдать врач-онколог.