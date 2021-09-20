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20.09.2021 17:19
Рубрика: Власть

Выборы на Ямале: В Тюменскую облдуму прошла сильная команда

Текст: Екатерина Призова
На Ямале обработано 90 процентов протоколов на выборах. Как и в прошлом году, жители арктического региона голосовали активно: несмотря на дождь и ветер, а кое-где и снег, 65,83 процента избирателей сделали в эти дни свой выбор - это один из самых высоких результатов по стране.
Фото: Избирательная комиссия ЯНАО/vk.com Фото: Избирательная комиссия ЯНАО/vk.com
Фото: Избирательная комиссия ЯНАО/vk.com

Предпочтения ямальцев при голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ восьмого созыва распределились следующим образом: "Единая Россия" - 69,55 процента, ЛДПР -13,5 и КПРФ - 6,98 процента. Остальные партии не преодолели пятипроцентный рубеж и набрали совокупно чуть более восьми процентов.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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"Прогнозы оправдались, - говорит политолог Шамиль Рак. - "Единая Россия" в том числе получила голоса людей, которые во время проведения социологии были неопределившимися. Рейтинг коммунистов и ЛДПР был прогнозируемым, в этих рамках он, в общем-то, и остался. За них проголосовал их базовый электорат, и больше они бы не смогли набрать при всех своих усилиях".

По одномандатному избирательному округу № 225 победу, по предварительным подсчетам, одерживает единоросс Дмитрий Погорелый - 56,2 процента. Следом идут Иван Вершинин от ЛДПР с 16,7 процента голосов, представитель КПРФ Елена Кукушкина 12,66 процента, Максим Лазарев, руководитель регионального отделения партии "Справедливая Россия-За правду", - у него 8,11 процента.

На выборах в Тюменскую областную Думу седьмого созыва "Единая Россия" по партийным спискам получает 68,35 процента. Далее идут ЛДПР - 13,7 процента и КПРФ - 6,69.

По одномандатным округам в Тюменскую облдуму предварительно проходят четыре представителя "Единой России". Это Лариса Цупикова в округе номер 1 (Салехардский) с показателем 56,62 процента, Михаил Пацевич во втором округе (Надымский) - 53,26 процента, Владимир Пушкарев в округе номер три (Муравленковский) - 62 процента и Денис Ващенко в четвертом (Пуровский) с 55,34 процента голосов.

Как отмечают политологи, успех "Единой России" был предсказуем еще на стадии анализа предварительных социсследований: партия выставила новые лица, новых кандидатов.

"Если рассматривать Тюменскую областную Думу, то была представлена очень сильная команда, в составе которой все местные узнаваемые кандидаты, с высокой известностью на территории. Очевидно, что с ними бороться было трудно", - говорит Шамиль Рак.

Окончательные итоги голосования избирательная комиссия планирует представить до конца текущей недели.

Кстати

За законностью и чистотой выборных процедур на Ямале следили свыше 1200 наблюдателей и 128 членов комиссий с правом совещательного голоса. В среднем на одном участке работало семь наблюдателей.

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