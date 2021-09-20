Российскую экономику подготовят к глобальному энергопереходу

Минэкономразвития участвует в разработке подходов к адаптации отраслей экономики России к глобальному энергопереходу. Работа ведется совместно с Минэнерго, Аналитическим центром при Правительстве, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторгом и МИД. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

Энергопереход предусматривает постепенный отказ от ископаемых видов топлива - нефти, угля и газа (декарбонизацию экономики), повышение энергоэффективности и цифровизацию. По оценкам экспертов OilPrice, энергопереход обойдется миру не менее чем в 40 трлн долларов до 2050 года.

В Минэкономразвития подчеркнули, что в качестве одного из стимулов "зеленого" перехода - уже в этом году ведомство запускает в России систему "зеленого" финансирования и таксономию (классификацию) социальных инвестпроектов. У бизнеса появится возможность привлекать дешевые деньги, в том числе из-за рубежа на модернизацию своих производств.

Ранее в газете "Ведомости" появилась информация, что в России создается правительственная комиссия по адаптации экономики России к энергопереходу.