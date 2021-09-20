СМИ: Проведение очередной встречи нормандской четверки проблематично

Очередная встреча в формате нормандской четверки проблематична, сообщает 20 сентября ТАСС со ссылкой на источник в российской делегации на конференции политических советников и представителей МИД нормандского формата (Германия, Россия, Франция, Украина). Встреча прошла 17 сентября в формате видеоконференции.

По словам источника информагентства, "фактически представители Берлина, Парижа и Киева были готовы расписаться в своей полной некомпетентности, лишь бы поскорее провести заветный саммит. Очевидно, что такой саммит не будет иметь никакой добавленной стоимости к "ничтожным", как накануне заявила Ангела Меркель, результатам семилетней работы нормандского формата, и в обозримом будущем новый саммит весьма проблематичен".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "встреча ради встречи" не нужна.

"Нормандский формат должен выполнять работу, которую ему поручено лидерами четырех государств, это означает создание условий для конкретного выполнения во всей их полноте и последовательности минских договоренностей", отметил Лавров.

Также министр подчеркнул, что украинская сторона призывает как можно скорее собраться в нормандском формате, однако параллельно Киев заявляет, что не намерен выполнять Минские договоренности. Лавров назвал такой подход "внешнеполитической шизофренией".

Последний раз четверка лидеров нормандского формата встречалась в декабре 2019 года в Париже.