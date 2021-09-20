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20.09.2021 14:40
Рубрика: Власть

Собянин объявил о победе кандидатов из его списка во всех округах на выборах в Госдуму

Текст: Любовь Проценко

Сергей Собянин объявил о победе кандидатов из его списка во всех округах на выборах в Госдуму.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Политолог объяснил успех "списка Собянина" на выборах в Москве

В своем персональном блоге мэр Москвы отметил, что москвичи проявили очень высокую активность - около 50 процентов избирателей пришли на избирательные участки или отдали свой голос в системе электронного голосования. "Спасибо вам, друзья, за то, что проявили свою гражданскую позицию", - написал он. По его словам, итоги голосования отражают всю палитру мнений и убеждений, которых придерживаются жители нашего города. Поблагодарил мэр и всех, кто проголосовал за "Единую Россию", огромный отряд наблюдателей и Общественный штаб, которые следили за выборами, контролировали, обеспечивали честность всех избирательных процедур.

Отдельные слова благодарности Собянин высказал команде "Единой России", участники которой прошли каждый район, каждый дом, каждый двор, выслушали нужды и предложения людей, и составили программу, которую нам предстоит реализовать.

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