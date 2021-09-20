США с ноября станут требовать полной вакцинации от въезжающих

С начала ноября США станут требовать от въезжающих в страну иностранных граждан справки о полной вакцинации, а также теста на коронавирус с отрицательным результатом, сделанного не позднее, чем за три дня до поездки. При этом от прибывающих, если они обладают вышеперечисленными документами, не будут требовать проходить карантин. Об этом 20 сентября сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на координатора администрации президента США по борьбе с распространением Covid-19 Джеффа Зинтса.

Справку о вакцинации, по его словам, необходимо будет предъявлять при посадке в самолет, следующий в пункт назначения на территории США.

Американские граждане, не сделавшие прививку от коронавируса, должны будут сдать тест за сутки до вылета, а также по прибытии на родину.

В настоящее время въезд в США запрещен тем иностранцам, кто в последние две недели до прилета были в Великобритании, государствах Шенгенской зоны, Ирландии, Китае, Индии, ЮАР, Иране, Бразилии.

Ожидается, что после введения требований об обязательной вакцинации эти ограничения на въезд в США могут быть пересмотрены.