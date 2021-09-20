США займутся переподготовкой 60 боевиков ИГ

Военные США приняли решение заняться переподготовкой примерно 60 бывших членов группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Примерно 60 боевиков, среди которых находятся граждане Ирака и Сирии, а также подданные Саудовской Аравии, уже были доставлены американскими военными на базу Эш-Шаддади, расположенную в южной части сирийской провинции Хасеке. После завершения процесса переподготовки экс-бойцы ИГ должны будут войти в состав контролируемых Вашингтоном формирований "Джейш аль-Ашаир".

Отмечается, несколько бывших боевиков ранее занимали высокие посты в региональной ячейке указанной террористической организации. Позже все они были захвачены в плен и содержались в тюрьме города Эль-Камышлы (северо-восток Сирии).

Агентство напоминает, что это не первый случай в текущем году, когда американские военные освобождают боевиков из тюрем для использования их в своих целях.