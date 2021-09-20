Суд признал законным штраф TikTok в 1,5 млн рублей

Таганский суд оставил в силе постановление мирового судьи судебного участка N422 Таганского района Москвы от 28 мая в отношении TikTok.

Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Таганского суда Зульфия Гуринчук, согласно решению мирового судьи TikTok Pte.Ltd был признан виновным в совершении административного правонарушения, по ч.2 ст.13.41 КоАП за отказ удалить запрещенную информацию и оштрафован на 1,5 млн рублей.

Таким образом сегодня решение о штрафе вступило в законную силу. Ранее мировой суд уже оштрафовал TikTok на 2,6 миллиона рублей по административным протоколам Роскомнадзора, в том числе за призывы к несовершеннолетним об участии в несанкционированных акциях.