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20.09.2021 09:42
Рубрика: Власть

Турчак: По предварительным итогам "Единая Россия" получает 315 мандатов в Госдуме

Текст: Айсель Герейханова

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что "Единая Россия" одержала чистую и убедительную победу в конкурентной борьбе на выборах в Госдуму. По его словам, по предварительным итогам партия получает 315 мандатов в Госдуме.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
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"Голоса еще подсчитываются, но по состоянию на 8 утра по спискам "Единая Россия" набирает более 48% голосов, что позволяет нам получить 120 мандатов. Наши кандидаты побеждают в 195 одномандатных округах", - сказал он на брифинге.

Кроме того, по его словам, убедительную победу одержали все 6 кандидатов "Единой России" в губернаторы. Он добавил, что на выборах в законодательные собрания ЕР получила первое место по спискам по всем 39 регионам. "По итогам парламентской кампании мы сформируем фракции большинства во всех субъектах", - подчеркнул он.

По оценкам Турчака, состав фракции партии в Госдуме VIII созыва обновится более чем наполовину.

Власть Работа власти Госуправление Партии "Единая Россия" Единый день голосования-2021

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