Постановление правительства Тверской области от 16 сентября 2021 года № 485-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области на 2022 год"

Во исполнение Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", постановления Правительства Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 "Об утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в субъектах Российской Федерации на очередной год" Правительство Тверской области постановляет:

1. Установить на 2022 год величину прожиточного минимума населения Тверской области:

на душу населения - 11 472 рубля;

для трудоспособного населения - 12 504 рубля;

для пенсионеров - 10 122 рубля;

для детей - 12 191 рубль.

2. Областным исполнительным органам государственной власти Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в 2022 году использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением, если иное не установлено законодательством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, руководителям организаций, профсоюзным органам и общественным объединениям Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в 2022 году использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







