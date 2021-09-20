В Алма-Ате пять человек погибли в результате стрельбы

В казахстанском городе Алма-Ата мужчина открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям и полиции, в результате чего погибли пять человек.

Происшествие произошло в понедельник около 17 часов по местному времени (14.00 мск) в районе Акбулак.

Как сказано в сообщении департамента полиции города, которое приводит tengrinews.kz, к частному дому пришли с постановлением суда о выселении. В ответ на это мужчина 1967 года рождения открыл стрельбу по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам департамента по ЧС.

В результате стрельбы погибли пять человек, включая двух полицейских. Преступника задержали на месте, в настоящее время ведутся следственные мероприятия, возбуждено уголовное дело.