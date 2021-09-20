В Болгарии противники прививок от COVID-19 разгромили пункт вакцинации

В Варне противники прививок от коронавируса напали на медицинский состав пункта вакцинации и вынудили их прекратить свою деятельность. Минздрав Болгарии выступил с резкой критикой участников незаконной акции.

"Мы не допустим, чтобы наши медики подвергались унижению за то, что они спасают человеческие жизни, - говорится в сообщении ведомства. - Мы никого не принуждаем вакцинироваться, но не допустим организованным группам антиваксеров мешать желающим иммунизироваться".

Министр здравоохранения республики Стойчо Кацаров призвал прокуратуру расследовать инцидент. "Когда завтра у этих же антиваксеров разовьются тяжелые симптомы COVID-19, они потребуют от наших врачей, которых обругали накануне, предоставить лучшее лечение", - выразил свое возмущение логикой правонарушителей Кацаров.

В настоящее время в городах Болгарии регулярно проходят массовые митинги против вакцинации населения. При этом, по данным статистики, более 95 процентов граждан, проходящих лечение от коронавируса в больницах страны, являются непривитыми.

Накануне число летальных исходов от COVID-19 в балканской республике с населением в семь миллионов превысило 20 тысяч.