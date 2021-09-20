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20.09.2021 22:32
Рубрика: В мире

В британской энергетической отрасли может произойти серьезная встряска

Текст: Максим Макарычев
В британской энергетической отрасли может произойти серьезная встряска из-за беспрецедентного кризиса в энергетическом секторе, предупредили аналитики. Оптовые цены на газ в понедельник, 20 сентября, резко выросли по всему европейскому региону, особенно сильно пострадала Британия.

Цена на газ на голландском узле TTF, крупнейшем поставщике природного газа, выросла в понедельник и составила 73,150 евро за мегаватт-час, что близко к рекордному максимуму, зафиксированному на прошлой неделе. С января цены на газовые контракты в Британии выросли более чем на 250%.

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По данным аналитической компании LCP Enact, в Соединенном Королевстве цены на энергию на сутки вперед в понедельник достигли в среднем 291,18 евро за мегаватт-час. Однако, как показал анализ LCP Enact, максимальная цена для Великобритании в ближайшее время может составить 1 083,78 евро за мегаватт-час.

Роберт Бакли, глава отдела развития отношений в Cornwall Insight, сказал CNBC, что кризис был вызван "коктейлем из довольно сильнодействующих вещей", которые находились вне контроля поставщиков. К ним относятся сильная конкуренция за поставки природного газа между Европой и Азией, некоторые перебои в работе производственных мощностей в США и ужесточение правил углеродного рынка ЕС, а также различные другие факторы.

Между тем Билл Буллен, основатель британской компании-поставщика Utilita Energy, предупредил, что рост оптовых цен неизбежно приведет к росту неплатежеспособности в энергетическом секторе.

Согласно отчету центра Cornwall Insight, в четвертом квартале 2010 года шесть крупнейших энергетических компаний обеспечивали 99,5 процента внутреннего рынка энергии в Британии. Ко второму кварталу 2021 года этот показатель упал до 69,1 процента. По информации BBC, Start-up Bulb, шестой по величине поставщик газа в стране, близок к банкротству, а еще четыре недавно прекратили торги.

По данным отраслевого органа ОГУК, только с августа оптовые цены на энергоносители в Альбионе выросли на 70 процентов. "OGUK прогнозирует, что добыча в Северном море в Великобритании сократится примерно вдвое к 2027 году, если не будут открыты новые месторождения, что сделает Великобританию еще более зависимой от импорта", - сказал CNBC Уилл Вебстер, менеджер по энергетической политике организации.

Правительства стремятся принять меры, чтобы кризис не слишком сильно ударил по потребителям. По сообщениям местных СМИ, британское правительство рассматривает возможность предоставления ссуд для поставщиков энергии. Министр бизнеса Кваси Квартенг встретился в понедельник с британскими энергетическими компаниями, в ходе которого, по его словам, была предпринята попытка "обеспечить то, чтобы любые сбои поставщиков энергии вызывали наименьшие неудобства для потребителей".

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В Британии существуют ограничения на то, сколько поставщики могут взимать с потребителей плату за энергию, при этом предельные значения цен пересматриваются правительством каждые шесть месяцев.

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