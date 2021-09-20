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20.09.2021 16:45
Рубрика: Власть

В ЦИК рассказали о кибератаках в период выборов

Текст: Татьяна Замахина
Беспрецедентные атаки на связанные с выборами ресурсы проводились с иностранных IP-адресов. Об этом заявили в Центризбиркоме.

Как сообщила, подводя итоги голосования, председатель комиссии Элла Памфилова, хакеры сильно осложнили жизнь организаторам выборов. "Беспрецедентные кибератаки. И на сайт, и на все наши ресурсы, - заявила она. - Впервые за много лет были определенные технические нюансы, проблемы. Удивительно, что мы выдержали все эти кибератаки".

Фото: Сергей Куксин/РГ
Памфилова: На выборах меньше нарушений, чем когда бы то ни было

Нападение на ресурсы ЦИК в основном велось с иностранных IP-адресов, заявил, в свою очередь, руководитель Федерального центра информатизации (ФЦИ) при комиссии Александр Сокольчук. По его словам, в дни выборов в среднем к сайтам Центризбиркома обращались около 4 тысяч автоматизированных систем сбора данных, роботов или ботов.

Атаки были направлены на выявление возможных уязвимостей и внедрение постороннего программного обеспечения на сайт ЦИК РФ. "Они в основном проводились с иностранных IP-адресов, - заявил Сокольчук. - Принятые ЦИК России технические меры позволили обеспечить надежную работу сайта ЦИК России и его доступность для пользователей сети Интернет".

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