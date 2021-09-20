В Финляндии оборудовали рабочие места на деревьях

В финских парках прямо дна деревьях оборудовали рабочие места для удаленной работы.

Во время хорошей и солнечной погоды работники парков города Лахти выносят деревянные мини офисы из хранилищ и устанавливают их прямо на деревьях. На таких мини-станциях имеется стол для ноутбука, подстаканник, держатель для телефона и ключ для сумки.

Как сообщает издание Uusi Lahti, современные портативные офисы не наносят вреда деревьям.

Скоро такие уличные офисы появятся и в других городах Финляндии.