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20.09.2021 15:04
Рубрика: Власть

В Госдуму восьмого созыва проходят восемь партий с учетом одномандатников

Текст: Екатерина Котова
Подсчет голосов на выборах практически завершен. Центризбирком обработал 99,51% итоговых протоколов участковых комиссий. Согласно этим предварительным данным, в Госдуму нового созыва по партспискам проходят пять партий - "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Еще три партии провели в парламент своих одномандатников - "Родина", "Гражданская платформа" и Партия Роста. Суммарно в Госдуму восьмого созыва проходят восемь партий.

По итогам обработки 99,51% протоколов голоса избирателей распределись следующим образом:

- "Единая Россия" - 49,84%

- КПРФ - 18,97%

- ЛДПР - 7,50%

- "Справедливая Россия - За правду" - 7,43%

- "Новые люди" - 5,33%

- Партия пенсионеров - 2,46%

- "Яблоко" - 1,33%

- "Коммунисты России" - 1,27%

- "Зеленые" - 0,91%

- Российская партия свободы и справедливости - 0,77%

- "Родина" - 0,80%

- "Зеленая альтернатива" - 0,64%

- Партия Роста - 0,52%

- "Гражданская платформа" - 0,15%

По итогам выборов "Единая Россия" остается партией большинства. Партия уверенно лидирует и в одномандатных округах, причем с серьезным отрывом от остальных партий. Как свидетельствуют предварительные цифры, из 225 кресел одномандатников 198 в новом созыве Госдумы займут единороссы, девять - коммунисты, восемь - справороссы, два - ЛДПР. Таким образом, интрига, кто же займет второе место, разрешилась в пользу КПРФ.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Кроме того, по одному месту в одномандатных округах выиграли кандидаты от малых партий - "Родины", "Гражданской платформы" и Партии Роста. Причем последняя партия, как и "Новые люди", впервые получает представительство в федеральном парламенте. Еще пять мандатов берут самовыдвиженцы (для сравнения - по итогам прошлых парламентских выборов только один самовыдвиженец смог завоевать думский мандат). Все это создает новую, достаточно интересную конфигурацию главного законодательного органа страны.

Четырехфракционная структура ГД сложилась по итогам парламентских выборов 2003 года - и сохранялась на протяжении четырех созывов. Результаты нынешних выборов ее, видимо, изменят, но при сохранении большинства за "Единой Россией" это не выглядит как кардинальная перестройка.

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