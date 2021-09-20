В Гвинее столкнулись два поезда, перевозивших бокситы

В пригороде столицы Гвинеи города Конакри 20 сентября столкнулись два поезда, перевозившие добытые в стране бокситы в порт. Об этом сообщает гвинейский новостной портал Guinee Matin.

По информации портала, в результате столкновения один человек погиб, еще несколько получили травмы.

Также сообщается, что один состав из-за поломки прекратил движение, тогда как второй поезд по каким-то причинам не смог затормозить и ударил неподвижный состав. Столкновение привело к значительному ущербу.

В настоящее время идет расследование случившегося.

Conakry: Une collusion entre deux trains de Rusal CBK fait un mort et plusieurs bléssés (témoin) https://t.co/Zp1EihxnJB — Guinee114.com (@guinee114) September 20, 2021