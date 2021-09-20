В Минприроды посчитали самые "грязные" предприятия России

В России почти 500 экологически неблагополучных предприятий. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов в интервью ТАСС.

"Утвержден перечень самых коптящих предприятий, их получилось 487", - сказал он.

Министр подчеркнул, что большинство из них уже приступили к модернизации своего производства. Так, заключено 33 соглашения на сумму 495,7 миллиарда рублей, и половина этой суммы потрачена на снижение выбросов в атмосферу: к концу 2021 года их планируется снизить на четыре процента.

Помимо этого, в рамках реализации проекта "Чистый воздух" в регионы уже поставлены первые партии экологически чистого общественного транспорта, говорит Козлов. Так, например, на маршруты вышли трамваи в Череповце, а в Челябинске - первые новые автобусы на газомоторном топливе. Всего на замену общественного транспорта в российских городах из федерального бюджета выделено 9 миллиардов рублей. Средства направлены в Вологодскую, Челябинскую, Омскую и Кемеровскую области, Забайкальский и Красноярский края.

Для улучшения экологической ситуации за прошедшие два года проделана большая работа и в построении системы обращения с твердыми коммунальными отходами: за это время 178 региональных операторов в 81 регионе перечислили в бюджеты различных уровней более 12,4 миллиарда рублей.

Министр напомнил, что все эти мероприятия реализуются в рамках нацпроекта "Экология", в числе задач которого также ликвидация свалок, модернизация парка лесохозяйственной и лесопожарной техники, строительство новых современных очистных сооружений, развитие экологического туризма, очищение и восстановление водных объектов. "Нацпроект направлен на то, чтобы улучшить качество жизни людей по всей стране", - заключил Козлов.