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20.09.2021 09:31
Рубрика: Экономика

В Минсельхозе исключили возможность дефицита гречки в России

Текст: Татьяна Карабут, Елена Манукиян
Минсельхоз оценивает запасы гречки как достаточные, возможность дефицита исключена, рассказали "Российской газете" в пресс-службе ведомства.
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

В министерстве подчеркнули, что в этом году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тысяч га. По состоянию на 16 сентября убрано около 30% площадей, работа по уборке продолжается.

Фото: iStock
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"Объемы производства культуры покрывают спрос предприятий переработки, что позволяет в полной мере обеспечить потребности внутреннего рынка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последнюю неделю цены на крупу не увеличились, а за последний месяц даже снизились на 0,9%. Также ранее в России действовал запрет на экспорт гречки и гречихи до начала активной фазы сбора урожая (до 31 августа). В Минсельзозе отмечают, что эта мера позволила сохранить достаточные объемы сырья и конечной продукции на внутреннем рынке, а также избежать резких ценовых колебаний.

Между тем, в СМИ прошла информация о резком росте цен на гречку, которые побили максимум за последние 10 лет. О повышении оптовых цен на крупу на 10-15% производители начали предупреждать торговые сети еще в первой половине 2021 года, пишут "Ведомости". Временный запрет на экспорт стабилизировал цены, однако в ожидании его снятия производители "придержали" продукцию, чем подняли оптовые цены на гречку в Центральной России, сообщает РБК со ссылкой на собственный источник на продовольственном рынке.

В тоже время, стоит учесть, что гречка входит в утвержденный правительством перечень наиболее социально значимых продуктов, всего в списке их 24. Государство мониторит колебания цен на них, и в случае если в течение 60 дней подряд замечает подорожание на 10%, может установить предельную цену на ближайшие 90 дней.

Экономика Товары и цены Правительство Минсельхоз Цены на продукты

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