В Нью-Йорке в школах будут проводить еженедельные тесты на COVID-19

Власти Нью-Йорка распорядились проводить еженедельные выборочные тесты на COVID-19 среди невакцинированных учащихся, чтобы быстрее выявлять вспышки заражения в классах.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио в понедельник сделал соответствующее заявление, на следующий день после того, как профсоюз учителей города отправил градоначальнику письмо с призывом проводить еженедельное тестирование вместо тестирования каждые две недели в школьном округе с примерно миллионом учеников.

Мэр также объявил об изменении правил карантина для школ, согласно которым непривитые ученики больше не должны помещаться в карантин дома, если они не были в масках и находились на расстоянии не менее метра от человека, у которого зафиксирован положительный результат теста на коронавирус. По словам де Блазио, эти изменения соответствуют рекомендациям Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США и позволят учащимся не пропускать "жизненно важное время в классе". Изменения происходят после окончания первой полной недели учебного года, когда сотни классов были полностью или частично закрыты в 1876 школах города из-за сообщений о положительных случаях COVID-19 среди учителей и учеников. Одна школа полностью закрылась на 10 дней после серии случаев инфицирования.

Новые правила вступают в силу 27 сентября. Этот день также является крайним сроком для учителей и сотрудников городских государственных школ, чтобы получить хотя бы первую прививку от COVID-19 в рамках общегородского школьного мандата. Городской мандат на вакцинацию учителей и сотрудников относительно редок в США. В других штатах и ​​округах введены правила, требующие вакцинации или еженедельных тестов на вирус.

В отличие от других школьных округов, Нью-Йорк не предлагает никакого дистанционного обучения в этом учебном году, несмотря на опасения по поводу возможности распространения очень заразного дельта-варианта коронавируса. Де Блазио уточнил, что дети непременно должны вернуться в школы для их психического и физического здоровья и социального развития.

Нью-Йорк также требует вакцинации студентов-спортсменов и тренеров по видам спорта "высокого риска", таким как футбол, баскетбол и борьба. В понедельник де Блазио сказал, что он пока не рассматривает более широкие требования к вакцине для всех не имеющих противопоказаний школьников и студентов, несмотря на объявление компании Pfizer в понедельник о том, что ее вакцина от COVID-19 работает для детей в возрасте от 5 до 11 лет и что фирма будет запрашивать разрешение властей США для этой возрастной группы.

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